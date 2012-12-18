Тигипко угрожает блокировать трибуну, если не дадут говорить на русском

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания ВР.

«Я просил бы дать возможность всем депутатам выступать, если они желают в том числе, и на русском языке. Если этого не будет - то мы не дадим никому выступать с этой трибуны», – сказал С.Тигипко.

Народный депутат отметил, что принудительной украинизации представители фракции Партии регионов никогда не поддержат.

«Принуждать взрослого человека говорить на том языке, на котором он не хочет говорить, это означает только одно - мы получим противоположный эффект», - сказал С.Тигипко.

Он выступил с инициативой провести парламентские слушания по языковому вопросу, а также рассмотреть возможность внесения изменений в языковой закон.

«Если мы будем обострять этот вопрос, то это приведет к тому, что появятся радикалы, и в конце концов будут расти сепаратистские настроения», - сказал С.Тигипко.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря фракция ВО «Свобода» выдвинула требование к народным депутатам выступать в сессионном зале на государственном языке.

В частности, во время выступления на русском языке народного депутата от фракции Партии регионов Владислава Лукьянова депутаты из фракции «Свобода» начали скандировать: «украинский!», требуя выступать на украинском языке.

Ранее лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок выступил с требованием, чтобы народные депутаты выступали в парламенте на украинском языке. Выступление О.Тягнибока сопровождали свистом депутаты из фракций ПР и КПУ.