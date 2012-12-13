В «Свободе» придумали, как заставить регионалов говорить по-украински

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН в телефонном режиме народный депутат от фракции ВО “Свобода” Игорь Сабий.

“Вчера и сегодня мы (ВО "Свобода" - УНИАН) показали: когда кто-то из депутатов начинал говорить на русском, мы его перебивали на украинском, тем самым, это психологически действовало. “Свобода” заставит, прежде всего, депутатов от “регионов” выучить украинский язык и пользоваться им в парламенте”, - заверил депутат.

Свободовец также объяснил, что каждую реплику народного депутата на русском языке националисты будут перебивать возгласами “Говори на украинском!”.

“Это работает, ведь сегодня наши русскоязычные коллеги уже пытались говорить на государственном языке”, - отметил народный депутат от фракции ВО “Свобода”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря, в Верховной Раде произошло столкновение из-за того, что депутат из Партии регионов Вадим Колесниченко выступал на русском языке. Свое возмущение по этому поводу выразили депутаты из "Свободы" и "Батьківщини". Представители ПР выстроились перед парламентской трибуной, с которой выступал В.Колесниченко, чтобы не допустить к ней депутатов из оппозиционных фракций. Представитель Партии регионов заявил с трибуны парламента, что якобы в регламенте предусмотрено, что народный депутат Украины имеет право выступать не только на украинском, но и на других языках, а также подчеркнул, что необходимо, чтобы парламент «работал в интересах народа, а не в интересах «фашиствующих» организаций.