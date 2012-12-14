Томенко назвал три условия, при которых оппозиция пойдет на переговоры с властью

Об этом Н.Томенко заявил корреспонденту УНИАН, комментируя призыв премьер-министра Николая Азарова к оппозиции о проведении переговоров.

По словам Н.Томенко, оппозиция имеет неизменный подход к этому вопросу.

“Для того чтобы начать реальный диалог между властью и опозицией, нужно решить три проблемы - две политические и одну социально-экономическую”, - сказал Н.Томенко.

Во-первых, сказал он, необходимо декриминализировать действующее законодательство для того, чтобы завершить “позорную историю с заключением Тимошенко и Луценко”.

Во-вторых, сказал Н.Томенко, необходимо наказать причастных к фальсификации нынешних выборов в Верховную Раду, начиная от глав областных госадминистраций и заканчивая председателями ОИК и УИК.

Кроме этих двух проблем, сказал он, не менее острой является проблема ответственности нынешней власти. “Говорить об общих антикризисных действиях без реального отчета правительства, который сегодня вбросил Украину в водоворот бюджетного хаоса, невозможно, так же, как невозможен этот диалог без новой редакции бюджета на 2013 год”, - сказал он.

Н.Томенко напомнил, что правительство в настоящее время не способно выплатить зарплату за декабрь некоторым категориям работников бюджетной сферы, и эта тенденция может продолжиться в следующем году.

Как известно, Н.Азаров пригласил оппозицию к переговорам относительно развития страны. "Я официально пригласил оппозицию к переговорам по принципиальным вопросам повестки дня развития страны в очень непростых условиях. Я предложил беспристрастно, конструктивно, исходя исключительно из национальных интересов, проанализировать вопросы улучшения условий нашего членства в ВТО, отношение к Таможенному союзу, сотрудничество с МВФ. И найти компромиссы в этих вопросах при одном условии – компромисс должен быть в интересах Украины. Без популизма и шумихи", - сказал Н.Азаров.