Азаров призвал оппозицию объединиться с властью

Кандидат на должность премьер-министра Украины Николай Азаров считает, что оппозиция и власть должны объединить усилия для решения экономических проблем в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в Верховной Раде перед голосованием за утверждение его на должности премьера.

«Нам необходимо приложить максимум усилий и напрячь все силы, чтобы противостоять внешним вызовам. Мы можем и должны сколько угодно остро дискутировать внутри страны, но с внешним миром мы должны общаться на одном языке – на языке защиты национальных интересов. Как и другие страны, свой шанс на развитие мы не можем подарить и утратить из-за ссор и деструктивной политической позиции «чем хуже, тем лучше». Поэтому я официально предлагаю оппозиции собраться за столом переговоров и непредвзято, конструктивно, исходя исключительно из национальных интересов, проанализировать все вопросы, которые являются критичными для социально-экономического развития страны», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что среди вопросов, которые необходимо обсуждать вместе - улучшение позиции Украины как члена ВТО, сотрудничество с Таможенным союзом, МВФ, в вопросе подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Также, сказал Н.Азаров, совместные действия необходимы в процессе реформирования судебной системы и для реализации крупных инфраструктурных проектов.

«Необходимо осознать, что мы в этом зале не враги. Мы оппоненты, но все мы хотим лучшего для Украины. Я глубоко уверен, что Украину ждет хорошее будущее. И каждая политическая сила должна все сделать и действовать так, чтобы объединить народ Украины вокруг масштабных задач национального развития», - сказал Н.Азаров.