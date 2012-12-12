Рада закрылась до завтрашнего утра

19:56, 12 декабря 2012
Политика
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Верховная Рада Украины продолжит свою работу завтра в 10.00.

Александр Ефремов: Мы договорились о том, что будем договариваться дальше

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал член Временного президиума Верховной Рады, председательствующий на заседании Александр Ефремов.

После перерыва, который продолжался почти 2,5 часа, А.Ефремов вышел к депутатам.

«Наши переговоры прошли плодотворно. Мы договорились о том, что будем договариваться дальше», - сказал А.Ефремов.

При этом он отметил, что заседание не закрывается, а переносится на завтра на 10.00. После этого депутаты покинули сессионный зал.

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