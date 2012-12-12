Рада закрылась до завтрашнего утра

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал член Временного президиума Верховной Рады, председательствующий на заседании Александр Ефремов.

После перерыва, который продолжался почти 2,5 часа, А.Ефремов вышел к депутатам.

«Наши переговоры прошли плодотворно. Мы договорились о том, что будем договариваться дальше», - сказал А.Ефремов.

При этом он отметил, что заседание не закрывается, а переносится на завтра на 10.00. После этого депутаты покинули сессионный зал.