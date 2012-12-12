ВР решила в первый день себя не щадить
17:45, 12 декабря 2012Политика
3869 0
ВР решила работать сегодня до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.
Александр Ефремов объявил перерыв до 18.04
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 228 народных депутатов Украины из 437, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, следующим вопросом парламент должен рассмотреть вопрос об избрании председателя ВР.
После создания счетной комиссии в парламенте был объявлен перерыв на 30 минут до 18.04.
Председательствующий на заседании лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов обратился к членам счетной комиссии с предложением провести во время перерыва свое заседание, чтобы потом беспрепятственно приступить к рассмотрению всех последующих вопросов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter