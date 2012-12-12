ВР решила в первый день себя не щадить

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 228 народных депутатов Украины из 437, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, следующим вопросом парламент должен рассмотреть вопрос об избрании председателя ВР.

После создания счетной комиссии в парламенте был объявлен перерыв на 30 минут до 18.04.

Председательствующий на заседании лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов обратился к членам счетной комиссии с предложением провести во время перерыва свое заседание, чтобы потом беспрепятственно приступить к рассмотрению всех последующих вопросов.