«Тушка» Табалов заявлял, что власть пыталась его сломать (видео)

Как сообщает Украинская правда, автор видео - кировоградский журналист Игорь Вьюн.

Видео было выложено в сети еще два месяца назад. На видео Табалов репетирует свое выступление перед избирателями на площади в Кировограде.

В своей речи, в частности он рассказывает, как власть пытается сломать оппозицию. "Власть думает, что нас можно обмануть, напугать ... Власть, применяя грязные технологии, пытается сломать меня как кандидата, как человека. Поэтому я прошу вашей поддержки и с вашей поддержкой я не сломаюсь, я не сдамся", - обещал он.

Запись репетиции напоминает видео пятилетней давности, на котором нынешний губернатор Харьковщины Михаил Добкин вместе с "наставником" Геннадием Кернесом готовятся к выступлению перед избирателями.

Андрей Табалов, креатура Арсения Яценюка, был избран народным депутатом в 99 округе в Кировограде.