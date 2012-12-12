Яценюк из-за Табаловых посыпает голову пеплом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил сегодня журналистам.

«За то, что эти люди в списке, вина лежит персонально на мне. Моя вина в том, что я поверил этим людям, которые клянутся на Библии, которые клянутся своей семьей», - сказал А.Яценюк.

Он подчеркнул, что обоих депутатов Табаловых не было в сессионном зале во время принятия присяги народными депутатами, и таким образом они пока не считаются народными депутатами. «Эти лица, в соответствии с Конституцией не могут иметь статуса народных депутатов Украины», - сказал А.Яценюк.

Он поблагодарил всех представителей оппозиции, которые не пропустили в сессионный зал ВР «изменников».

Отвечая на вопрос журналистов, кто будет следующим изменником в рядах оппозиции, А.Яценюк заметил, что после такого теплого приема, который сегодня устроили Табаловым, каждый подумает, предавать ли.

Как сообщал УНИАН, Александр Табалов прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батькивщина» (№49), и Андрей Табалов баллотировался от «Батькивщины» в округе №99 в г. Кировограде.

Обе кандидатуры были креатурами Арсения Яценюка.

11 декабря Объединена оппозиция «Батькивщина» обнародовала требование к Александру и Андрею Табаловым сложить их депутатские мандаты. Такие требования связаны с тем, что эти два депутата не вошли в состав фракции «Батькивщина» и нарушили тем самым присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.

В соответствии с присягой, каждый кандидат в народные депутаты от «Батькивщины» «перед Господом Богом и народом Украины публично присягнул придерживаться перечисленных обязательств». В частности, в тексте речь шла о том, что в случае принципиального изменения политической позиции вразрез с позицией Объединенной оппозиции «Батькивщина» избранный депутат «считает делом чести и обязуется сложить полномочия народного депутата Украины».

Сегодня, 12 декабря, оппозиция заблокировала депутатов Александра и Андрея Табаловых и не допустила их к участию в открытии сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва.