Яценюк из-за Табаловых посыпает голову пеплом
Председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что вина за появление двух тушек среди народных депутатов от «Батькивщины» лежит полностью на нем.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил сегодня журналистам.
«За то, что эти люди в списке, вина лежит персонально на мне. Моя вина в том, что я поверил этим людям, которые клянутся на Библии, которые клянутся своей семьей», - сказал А.Яценюк.
Он подчеркнул, что обоих депутатов Табаловых не было в сессионном зале во время принятия присяги народными депутатами, и таким образом они пока не считаются народными депутатами. «Эти лица, в соответствии с Конституцией не могут иметь статуса народных депутатов Украины», - сказал А.Яценюк.
Он поблагодарил всех представителей оппозиции, которые не пропустили в сессионный зал ВР «изменников».
Отвечая на вопрос журналистов, кто будет следующим изменником в рядах оппозиции, А.Яценюк заметил, что после такого теплого приема, который сегодня устроили Табаловым, каждый подумает, предавать ли.
Как сообщал УНИАН, Александр Табалов прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батькивщина» (№49), и Андрей Табалов баллотировался от «Батькивщины» в округе №99 в г. Кировограде.
Обе кандидатуры были креатурами Арсения Яценюка.
11 декабря Объединена оппозиция «Батькивщина» обнародовала требование к Александру и Андрею Табаловым сложить их депутатские мандаты. Такие требования связаны с тем, что эти два депутата не вошли в состав фракции «Батькивщина» и нарушили тем самым присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.
В соответствии с присягой, каждый кандидат в народные депутаты от «Батькивщины» «перед Господом Богом и народом Украины публично присягнул придерживаться перечисленных обязательств». В частности, в тексте речь шла о том, что в случае принципиального изменения политической позиции вразрез с позицией Объединенной оппозиции «Батькивщина» избранный депутат «считает делом чести и обязуется сложить полномочия народного депутата Украины».
Сегодня, 12 декабря, оппозиция заблокировала депутатов Александра и Андрея Табаловых и не допустила их к участию в открытии сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва.