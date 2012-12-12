Янукович надеется, что сегодня Украина уже будет с премьером

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским журналистам.

«Я надеюсь, что сегодня Верховная Рада сделает первый шаг и изберет президиум, а также я надеюсь, что сегодня будет избран премьер-министр», - сказал Президент.

Он выразил надежду, что такое голосование будет первым шагом к конструктивному сотрудничеству в парламенте.

«Украина двигается вперед. Поэтому синхронно должны подтягиваться и все государственные институты, в том числе и Верховная Рада», - сказал Президент.

Он отметил, что, когда избиратели голосовали на выборах, они давали наказы своим депутатам о том, что они хотят видеть от них лично, и от Верховной Рады в целом.

Президент выразил надежду на конструктивное сотрудничество между ветвями власти. А также он надеется, что это сотрудничество будет прагматичным и конструктивным и будет работать на развитие страны, создавать надлежащие условия для жизни людей.

«Я не верю, что политики этого не желают», - сказал Президент. Поэтому, по его мнению, в парламенте не должно быть врагов, а должны быть лишь оппоненты, которые будут бороться за то, чтобы сделать жизнь людей лучше, а не хуже.