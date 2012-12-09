Янукович внес в Раду кандидатуру Азарова на должность премьера

Президент Украины Виктор Янукович перед отлетом в Индию внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

6 декабря во время встречи с вновь назначенными послами иностранных государств глава украинского государства заявил, что определится с кандидатурой премьер-министра до конца недели.

В.Янукович отметил, что подпишет представление по кандидатуре руководителя правительства и проведет с ним собеседование перед государственным визитом в Индию.

9-12 декабря Президент посетит с государственным визитом Республику Индия.