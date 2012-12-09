Янукович внес в Раду кандидатуру Азарова на должность премьера
13:30, 09 декабря 2012Политика
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Президент Виктор Янукович внес в Верховную Раду кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра.
Президент Украины Виктор Янукович перед отлетом в Индию внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.
6 декабря во время встречи с вновь назначенными послами иностранных государств глава украинского государства заявил, что определится с кандидатурой премьер-министра до конца недели.
В.Янукович отметил, что подпишет представление по кандидатуре руководителя правительства и проведет с ним собеседование перед государственным визитом в Индию.
9-12 декабря Президент посетит с государственным визитом Республику Индия.
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