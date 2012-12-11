Письмо Кузьмина Обаме в США называют «позором украинской дипломатии»

16:13, 11 декабря 2012
Политика
21689 0

В США первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина обозреватели назвали "нарушителем прав человека" и поддержали решение американского посольства в Киеве отменить ему визу.

Если бы Кузьмин был обычным украинцем, то

Как сообщает украинская служба радио "Свобода", содержание письма Р.Кузьмина Президенту США Бараку Обаме похоже скорее на жалобу рядового гражданина страны, а не должностного лица высокого ранга, утверждают американские юристы и политологи.

"Член правительства пишет к Президенту США, минуя все процедуры, через Государственный департамент, через Министерство юстиции в Америке. Это не противозаконно, но я надеюсь, что Президент Обама возьмет это письмо и передаст в Госдеп или Министерство юстиции, пусть они тем беспокоятся", - цитирует радиостанция юриста по уголовному и иммиграционному праву, адвоката Мирослава Смородского.

По его словам, если бы Р.Кузьмин был обычным украинцем, слабый английский и нехватку дипломатии в его письме можно было бы понять. Однако если в Белый дом жалуется первый заместитель генерального прокурора Украины и публично просит помочь в расследовании убийства 16-летней давности, то в США такому шагу удивляются, утверждает М.Смородский.

Профессор, старший научный сотрудник кафедры международных отношений в Университете Джона Гопкинса Тарас Кузьо называет письмо Р.Кузьмина "позором украинской дипломатии". По его мнению, подобные письма об угловных расследованиях должны переводиться без ошибок и отправляться внутренней тайной почтой.

Т.Кузьо связывает публичность прокурорского письма с делом экс-премьера Юлии Тимошенко. "Господин Кузьмин ищет информацию, чтобы больше осудить Тимошенко", – прибавил он.

Эксперт отмечает, что в Украине отсутствует верховенство права, и не исключает, что Америка уже имеет список людей, кого не будут впускать в страну. Однако относительно экономических санкций в отношении Украины Т.Кузьо оптимистичен. "Я не думаю, что Запад будет вводить санкции против Украины. Но то, что черный список высокопоставленных должностных лиц из Украины, которые не могут уже приехать или в Западную Европу, или в Соединенные Штаты, или в Канаду, это уже сделано", – считает Т.Кузьо.

Старший научный сотрудник Института экономики имени Питерсона, эксперт по вопросам Украины в Вашингтоне Андерс Ослунд считает, что причиной отказа в визе Р.Кузьмину являются постоянные нарушения им прав человека. Так же считает политолог по украинским вопросам в США Андрей Добрянский. Настоящая причина попыток Р.Кузьмина попасть в поле зрения американских правительственных чиновников – попытка получить негласное "добро" Запада на обвинение Ю.Тимошенко в причастности к убийству Е.Щербаня.

Кроме того, по мнению А.Добрянского, Р.Кузьмин направил письмо Президенту США, чтобы еще раз прорекламировать себя в западных медиа. Однако, уверен политолог, западных журналистов трудно обмануть. "Он выглядит как лицо, которое хочет, чтобы публика его знала, очень прется на Запад, чтобы пресса его слышала, и неправду говорит. Он говорит о такой реальности, что большинство Запада не понимают, откуда это поступает", – сказал А.Добрянский.

Радио «Свобода» обратилось за комментарием ко всем лицам, о которых вспоминает Р.Кузьмин в своем письме как якобы лоббистам интересов Ю.Тимошенко в США. Это бывший конгрессмен от штата Канзас Джим Слаттери, который в настоящее время работает в фирме Wiley Rein, его коллеги Джо Вильямсон и Ральф Касья, а также юрист Стив Банел. Ни один ответ пока не поступил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter