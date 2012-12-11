Письмо Кузьмина Обаме в США называют «позором украинской дипломатии»

Как сообщает украинская служба радио "Свобода", содержание письма Р.Кузьмина Президенту США Бараку Обаме похоже скорее на жалобу рядового гражданина страны, а не должностного лица высокого ранга, утверждают американские юристы и политологи.

"Член правительства пишет к Президенту США, минуя все процедуры, через Государственный департамент, через Министерство юстиции в Америке. Это не противозаконно, но я надеюсь, что Президент Обама возьмет это письмо и передаст в Госдеп или Министерство юстиции, пусть они тем беспокоятся", - цитирует радиостанция юриста по уголовному и иммиграционному праву, адвоката Мирослава Смородского.

По его словам, если бы Р.Кузьмин был обычным украинцем, слабый английский и нехватку дипломатии в его письме можно было бы понять. Однако если в Белый дом жалуется первый заместитель генерального прокурора Украины и публично просит помочь в расследовании убийства 16-летней давности, то в США такому шагу удивляются, утверждает М.Смородский.

Профессор, старший научный сотрудник кафедры международных отношений в Университете Джона Гопкинса Тарас Кузьо называет письмо Р.Кузьмина "позором украинской дипломатии". По его мнению, подобные письма об угловных расследованиях должны переводиться без ошибок и отправляться внутренней тайной почтой.

Т.Кузьо связывает публичность прокурорского письма с делом экс-премьера Юлии Тимошенко. "Господин Кузьмин ищет информацию, чтобы больше осудить Тимошенко", – прибавил он.

Эксперт отмечает, что в Украине отсутствует верховенство права, и не исключает, что Америка уже имеет список людей, кого не будут впускать в страну. Однако относительно экономических санкций в отношении Украины Т.Кузьо оптимистичен. "Я не думаю, что Запад будет вводить санкции против Украины. Но то, что черный список высокопоставленных должностных лиц из Украины, которые не могут уже приехать или в Западную Европу, или в Соединенные Штаты, или в Канаду, это уже сделано", – считает Т.Кузьо.

Старший научный сотрудник Института экономики имени Питерсона, эксперт по вопросам Украины в Вашингтоне Андерс Ослунд считает, что причиной отказа в визе Р.Кузьмину являются постоянные нарушения им прав человека. Так же считает политолог по украинским вопросам в США Андрей Добрянский. Настоящая причина попыток Р.Кузьмина попасть в поле зрения американских правительственных чиновников – попытка получить негласное "добро" Запада на обвинение Ю.Тимошенко в причастности к убийству Е.Щербаня.

Кроме того, по мнению А.Добрянского, Р.Кузьмин направил письмо Президенту США, чтобы еще раз прорекламировать себя в западных медиа. Однако, уверен политолог, западных журналистов трудно обмануть. "Он выглядит как лицо, которое хочет, чтобы публика его знала, очень прется на Запад, чтобы пресса его слышала, и неправду говорит. Он говорит о такой реальности, что большинство Запада не понимают, откуда это поступает", – сказал А.Добрянский.

Радио «Свобода» обратилось за комментарием ко всем лицам, о которых вспоминает Р.Кузьмин в своем письме как якобы лоббистам интересов Ю.Тимошенко в США. Это бывший конгрессмен от штата Канзас Джим Слаттери, который в настоящее время работает в фирме Wiley Rein, его коллеги Джо Вильямсон и Ральф Касья, а также юрист Стив Банел. Ни один ответ пока не поступил.