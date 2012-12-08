У Януковича говорят, что бюджет-2013 пересмотрят уже во втором квартале

Об этом она заявила в эфиреодного из украинских каналов.

«Я абсолютно убеждена, что бюджет 2013 года после результатов развития экономики в первом квартале будет пересматриваться. Будут пересматриваться конкретные статьи и будет, я абсолютно убеждена, пересматриваться программа социальных обязательств», - заявила И.Акимова.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла закон «О государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

6 декабря Президент Украины Виктор Янукович не исключил пересмотра показателей госбюджета на 2013 год по итогам первого квартала.