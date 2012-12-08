Мельниченко и Розинская поженились (добавлено фото)

Об этом сообщает ТСН.

Церемония заняла несколько минут и прошла в очень скромной обстановке. Как только заиграла романтическая музыка, Мельниченко и Розинскую пригласили к росписи.

Из ЗАГСа молодожены поехали праздновать свадьбу в ресторан. Там состоялось пышное торжество.

Под венец Розинская пошла в роскошном белом платье, а Мельниченко в строгом костюме. Свой брак молодожены скрепили крепким поцелуем.