Мельниченко и Розинская поженились (добавлено фото)

17:55, 08 декабря 2012
Политика
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В субботу 8 декабря Николай Мельниченко и Наталья Розинская расписались в Левобережном отделе регистрации браков города Киева.

Мельниченко и Розинская узаконили свои отношения

Об этом сообщает ТСН.

Церемония заняла несколько минут и прошла в очень скромной обстановке. Как только заиграла романтическая музыка, Мельниченко и Розинскую пригласили к росписи.

Мельниченко и Розинская - поженились

Из ЗАГСа молодожены поехали праздновать свадьбу в ресторан. Там состоялось пышное торжество.

Под венец Розинская пошла в роскошном белом платье, а Мельниченко в строгом костюме. Свой брак молодожены скрепили крепким поцелуем.

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