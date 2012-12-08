Мельниченко и Розинская поженились (добавлено фото)
17:55, 08 декабря 2012Политика
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В субботу 8 декабря Николай Мельниченко и Наталья Розинская расписались в Левобережном отделе регистрации браков города Киева.
Мельниченко и Розинская узаконили свои отношения
Об этом сообщает ТСН.
Церемония заняла несколько минут и прошла в очень скромной обстановке. Как только заиграла романтическая музыка, Мельниченко и Розинскую пригласили к росписи.
Мельниченко и Розинская - поженились
Из ЗАГСа молодожены поехали праздновать свадьбу в ресторан. Там состоялось пышное торжество.
Под венец Розинская пошла в роскошном белом платье, а Мельниченко в строгом костюме. Свой брак молодожены скрепили крепким поцелуем.
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