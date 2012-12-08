Тягнибок: Свобода претендует на кресло вице-спикера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«Свобода» претендует и выставляет свои амбиции относительно должности заместителя председателя Верховной Рады, но это мы будем согласовывать с нашими партнерами», - сказал О.Тягнибок.

По его словам, кандидатурой на должность вице-спикера является Р.Кошулинский.

Кроме того, по его словам, «Свобода» будет претендовать на руководящие должности в 2-4 парламентских комитетах.

В то же время, по словам О.Тягнибока, пока этот вопрос окончательно не согласован с другими оппозиционными фракциями.

Говоря о первых законодательных инициативах «Свободы», О.Тягнибок заметил, что это будут те 10 законопроектов, которые, согласно договору между «Батькивщиной» и «Свободой», были определены как первоочередные.

Кроме того, добавил он, «Свобода» будет настаивать на внесении изменений в государственный бюджет на 2013 год.