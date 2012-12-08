Тягнибок: Свобода претендует на кресло вице-спикера
Новоизбранный народный депутат от Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский будет претендовать на должность вице-спикера Верховной Рады 7-го созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок.
«Свобода» претендует и выставляет свои амбиции относительно должности заместителя председателя Верховной Рады, но это мы будем согласовывать с нашими партнерами», - сказал О.Тягнибок.
По его словам, кандидатурой на должность вице-спикера является Р.Кошулинский.
Кроме того, по его словам, «Свобода» будет претендовать на руководящие должности в 2-4 парламентских комитетах.
В то же время, по словам О.Тягнибока, пока этот вопрос окончательно не согласован с другими оппозиционными фракциями.
Говоря о первых законодательных инициативах «Свободы», О.Тягнибок заметил, что это будут те 10 законопроектов, которые, согласно договору между «Батькивщиной» и «Свободой», были определены как первоочередные.
Кроме того, добавил он, «Свобода» будет настаивать на внесении изменений в государственный бюджет на 2013 год.