Тягнибок переизбран председателем ВО «Свобода»
16:13, 08 декабря 2012Политика
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Олег Тягнибок переизбран председателем партии «Всеукраинское объединение «Свобода».
Тягнибок продолжит руководить
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время XXVI съезда «Свободы». За принятие решения проголосовал 691 делегат.
В соответствии с уставом «Свободы», председатель должен переизбираться каждые два года.
Других претендентов на должность председателя партии, кроме О.Тягнибока, не было.
О.Тягнибок возглавляет «Свободу» с февраля 2004 года.
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