Тягнибок переизбран председателем ВО «Свобода»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время XXVI съезда «Свободы». За принятие решения проголосовал 691 делегат.

В соответствии с уставом «Свободы», председатель должен переизбираться каждые два года.

Других претендентов на должность председателя партии, кроме О.Тягнибока, не было.

О.Тягнибок возглавляет «Свободу» с февраля 2004 года.