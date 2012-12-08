Ставнийчук заявила, что уйдет в отставку, если Конституцию изменят на референдуме

Советник Президента - руководитель ГУ по вопросам конституционно-правовой модернизации АП Марина Ставнийчук, комментируя принятие закона о всеукраинском референдуме, в эфире «5 канала» отметила, что изменения в Конституцию могут быть внесены только в порядке, предусмотренном основным законом государства - это твердая позиция Президента.

«Хочу напомнить, что на первом заседании Конституционной ассамблеи Президент выступая перед нами сказал, что другого способа внесения изменений в Конституцию Украины чем в порядке, предусмотренном основным законом государства Президент не видит, поэтому, мне не надо придумывать, говорить о каких-то мифических юристах, сидящих в тех или других кабинетах, а я руководствуюсь этим - озвученной публично позицией главы государства», - заявила советник Президента.

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На вопрос председателя правления Центра политико-правовых реформ Игоря Колиушко, готова ли она уйти в отставку, если изменения в Конституцию будут приняты путем референдума, советник Президента ответила: «Конечно, я говорю об этом публично».