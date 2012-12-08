Хорошковский: Власти и оппозиции следует придти к консенсусу по евроинтеграции

Об этом идет речь в его статье «Евроинтеграция: ускорить нельзя медлить», опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели. Украина».

«Это и является нашей главной задачей на ближайшую перспективу — достичь консенсуса между властью и оппозицией в принципиальных вопросах», — заявил В.Хорошковский.

При этом он отметил, что есть реформы, которые нужно осуществлять с учетом интересов не кланов или групп, не партийных организаций и фракций, а интересов государства и народа в целом. «Конечно, можно объявить бойкот власти и умыть руки в ожидании 2015 года. Уверен: это путь в бездну», — считает и.о. первого вице-премьера.

«Украинские политики разных лагерей и авторитетные общественные лидеры должны взять общую ответственность за стратегический курс и его практическое наполнение, как это было в других постсоциалистических европейских странах. Власть, со своей стороны, должна обеспечить неизменность стратегического выбора и действенность механизмов сотрудничества с политическими силами и институтами гражданского общества», — уверен он.

В.Хорошковский считает деструктивной позицию части оппозиционных сил, призывающих Европу не подписывать Соглашение об ассоциации с Украиной.

«Должны признать: именно внутренние политические проблемы являются главным препятствием на пути к подписанию Соглашения об ассоциации и именно они перечеркивают многолетние дипломатические усилия. Поэтому преодолевать эти препятствия следует внутри страны, а не в Брюсселе. Призывы части оппозиционных политиков к ЕС „не подписывать Соглашение с этой властью“ отнюдь не являются государственной или ответственной позицией, которой сегодня ждут украинцы. Именно Соглашение об ассоциации будет стимулировать те структурные изменения в стране, в которых заинтересованы и оппозиция, и власть, и главное — украинское общество», — подчеркнул В.Хорошковский.