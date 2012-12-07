Азаров говорит, что ассоциацию не выпрашивает, но скоро ее подпишут

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Я глубоко убежден, что Соглашение об ассоциации с Украиной в ближайшее время будет подписано. Конечно, как и всегда, мнения есть разные, но самое главное, что никто не выступает против этого соглашения", - сказал Н.Азаров.

В то же время на замечание пользователя о том, что Украину в ЕС не хотят видеть, Н.Азаров написал: "Я не знаю, почему Вы считаете, что Украина выглядит как страна, что-то выпрашивающая. У нас позиции здесь, что это соглашение взаимовыгодно и для Украины, и для ЕС. Поэтому мы ничего не выпрашиваем. Что касается сотрудничества с Россией, то я не хотел бы, чтобы здесь было противопоставление".

Н.Азаров еще раз отметил, что объем товарооборота Украины и с ЕС, и с Россией, и со странами Таможенного союза очень большой, вместе - более 2/3 всего товарооборота нашей страны.

"Поэтому для нас жизненно важно и там, и там иметь нормальные условия для сотрудничества", - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Соглашение об ассоциации с ЕС Украина парафировала 30 марта 2012 года. Документ сможет вступить в силу лишь после его подписания и ратификации национальными парламентами 27 стран ЕС, Верховной Радой Украины и Европарламентом.