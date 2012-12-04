Власенко говорит, что решение ЕСПЧ по Тимошенко будет после 15 декабря

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко ожидает решения Европейского суда по правам человека по ее жалобе на нарушение Европейской конвенции по правам человека по ст. 5 из ст. 18 (незаконность задержания и содержания под стражей; политические мотивы преследования) после 15 декабря 2012 года.

Об этом в комментарии УНИАН сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

Защитник сказал, что у него «есть понимание», почему решение ЕСПЧ по делу Ю.Тимошенко еще не объявлено, однако отказался говорить об этом, пока соответствующая информация не будет подтверждена.

«У меня есть информация, которой я пока не хочу делиться официально со СМИ. Если мне эту информацию подтвердят, то я ее обнародую. У меня есть понимание, почему нет решения ЕСПЧ. У меня есть понимание, что происходит. Я ожидаю решения по нашему делу после 15 декабря. Для начала по ст. 5 и ст. 18», - сказал С.Власенко.

Он подчеркнул, если ЕСПЧ установит, что Ю.Тимошенко преследуется по политическим мотивам, то защита экс-премьера будет «несколько по-другому требовать исполнения решения ЕСПЧ», чем это делала защита экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

«Все время Янукович рассказывает, что в Украине нет политических узников и это все политические инсинуации. Хотя, как минимум, уже окончательным решением Европейского суда установлено, что Ю.Луценко политический узник. Если это будет установлено в отношении Ю.Тимошенко, то, поверьте, мы будем несколько по-другому требовать исполнения решения ЕСПЧ по делу Тимошенко. Сказки Янковича-Лавриновича о том, что они выплатили компенсацию и закрыли тему, пусть они рассказывают друг другу. Это к исполнению решения ЕСПЧ не имеет никакого отношения», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что закон предусматривает возможность исправления нарушения Конвенции по правам человека, которое допустило государство.

«Я хочу напомнить уважаемым знатокам украинских законов, что есть статья 10 Закона о порядке исполнения решений Европейского суда по правам человека, в котором четко сказано, что, кроме тех форм исполнения судебного решения, которые указаны напрямую в решении, есть дополнительные меры индивидуального и общего характера для того, чтобы исправить то нарушение Конвенции, которое допустило государство», - подчеркнул С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека принял решение о предоставлении приоритетного статуса жалобе Ю.Тимошенко. Интересы Ю.Тимошенко в Европейском суде защищают адвокаты С.Власенко и Валентина Теличенко. Европейский суд по правам человека 28 августа в 14.30 (по европейскому времени) провел публичные слушания дела «Тимошенко против Украины». После публичных слушаний суд продолжил работу в закрытом режиме.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализницы» в Харькове.