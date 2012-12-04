Власенко думает, что «профуканые» деньги власть замаскирует под возврат долгов ЕЭСУ

Это в комментарии УНИАН подчеркнул защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.

По его мнению, решение Апелляционного хозсуда Киева было вынесено в «экстренном порядке», поскольку судьи получили соответствующее указание. По словам С.Власенко, помощники судей даже сегодня утром не имели полной информации об этом решении.

«По моей абсолютно неофициальной информации, решение было объявлено вчера, 3 декабря. Согласно моим конфиденциальным источникам, судьи Апелляционного хозяйственного суда несколько дней назад получили команду быстро, в авральном режиме вынести свое решение, которое они вынесли. Насколько мне известно, стороны не приглашались. Я точно знаю, что помощники судей по состоянию на сегодняшнее утро даже не знали, есть ли сам текст решения и какой он, полный или сокращенный. Это все делается в каком-то аврально-ускоренном режиме и при этом абсолютно незаконно», - отметил он.

С.Власенко заметил, что дело о госгарантии было приостановлено до завершения расследования СБУ в рамках уголовного дела.

«Его (решение Апелляционного хозсуда Киева – УНИАН) нужно увидеть. Но что уже бросается в глаза и настораживает. Во-первых, дело было, насколько я понимаю, приостановлено до выяснения в СБУ в рамках уголовного дела. Суд, приостанавливая производство по делу, сказал, что у нас нет возможности установить истину до тех пор, пока СБУ не разберется с уголовным делом. По уголовному делу точно ничего не состоялось. Это я знаю точно», - отметил он.

С.Власенко также подчеркнул, что в материалах дела о госгарантии нет оригинала письма, которое «якобы считается гарантией», а Кабинет министров Николая Азарова опровергает наличие госгарантий по обязательствам ЕЭСУ. Также, по его словам, спор между двумя субъектами публичного права не является компетенцией хозяйственного суда.

«В материалах дела, я абсолютно четко об этом знаю, отсутствует оригинал письма, который якобы считается гарантией. При этом есть четкая позиция Кабинета министров Азарова о том, что никаких гарантий никогда не предоставлялось, их быть не может, а письмо, на которое ссылается российская сторона, не является гарантией ни по содержанию, ни по сути. Насколько я знаю из материалов дела, ЕЭСУ неоднократно требовали предоставить оригинал этого письма. В этом письме нет упоминания о ЕЭСУ, нет объема гарантии, нет ничего. Это полная профанация. Насколько я видел заявления в СМИ, было заявление Лазаренко о том, что это фальшивка», - сказал С.Власенко.

По его мнению, нынешнее правительство намерено скрыть просчеты в своей экономической политике якобы необходимостью возвращать Минобороны России значительную сумму средств.

«В период, когда правительство полностью «профукало» финансовую политику, когда правительство, благодаря своей бездарной работе, не имеет возможности выплачивать зарплаты и пенсии, а только рассказывать о «папередниках», я убежден, что завтра Азаров будет рассказывать сказки о том, что они не могли все это время выплачивать зарплаты и пенсии, потому что якобы они должны что-то выплачивать Российской Федерации. Это концентрированная пропаганда, ничего больше», - подчеркнул он.

«Скажите мне, пожалуйста, может ли хотя бы двухгодичный ребенок поверить, что в Хозсуде Киева нашелся безумный судья, который вынес решение против Государства Украина на 400 млн дол, не имея вообще никаких доказательстве, и так же внезапно спонтанно повторил Апелляционный хозяйственный суд Киева? Это пусть Янукович рассказывает своим детям. Я вам говорю, что это абсолютный заказ», - отметил С.Власенко.

Он также отметил, что Ю.Тимошенко по делу о госгарантии не является участником судебного процесса.

Как сообщалось, 3 декабря 2012 года в СМИ появилась информация, что Апелляционный хозсуд Киева оставил в силе решение Хозяйственного суда о выплате Кабинетом министров долгов корпорации ЕЭСУ перед Минобороны России.

19 сентября Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ по долгу ЕЭСУ, обязав Украину выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн.

25 сентября представитель Кабинета министров Украины обжаловал данное судебное решение. Также апелляции на это решение подали Госказначейство и ЕЭСУ. Жалобы объединили в одно производство.