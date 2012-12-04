Лавринович ни сном, ни духом не знает о судьбе апелляции по долгам ЕЭСУ

Исполняющий обязанности министра юстиции Украины Александр Лавринович не обладает информацией относительно решения Киевского апелляционного хозяйственного суда, который подтвердил решение суда первой инстанции о необходимости уплаты Минобороны РФ свыше 3 млрд грн долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» (корпорации «Единые энергетические системы Украины»).

Об этом А.Лавринович заявил УНИАН, комментируя соответствующую информацию отдельных СМИ, распространенную накануне.

«У меня нет такой информации. Я в последние дни, извините, несколько другим занимаюсь , поэтому вряд ли чем-то вам смогу помочь по этому поводу», - сказал А.Лавринович.

В то же время в пресс-службах других министерств и ведомств, в том числе в Кабмине, также не смогли предоставить никакой информации по поводу наличия или отсутствия отмеченного решения суда. Вместе с тем в канцелярии Киевского апелляционного хозяйственного суда заметили, что «есть какое-то постановление», однако не смогли уточить его содержание.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину, касающийся долга корпорации ЕЭСУ и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн. 53 тыс. 506 грн 26 коп. (около 390 млн дол.).

На следующий день, 20 сентября, в пресс-службе Министерства юстиции Украины, которое обеспечивает представительство интересов правительства по этому делу, сообщили, что решение Хозяйственного суда Киева по делу по иску Министерства обороны России относительно долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» будут обжалованы в апелляционном порядке.

Справка УНИАН. Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн. грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона требовала привлечь в качестве ответчика, кроме Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует как третье лицо на стороне ответчика.

Между тем Киевский райсуд Харькова рассматривает дело по обвинению экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

Прокуратура заявила иск о возмещении экс-премьером Украины Ю.Тимошенко убытков в 19,5 млн. грн по делу ЕЭСУ. Генеральный прокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело против Ю.Тимошенко относительно корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением тогдашнего Президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Ю.Тимошенко главой правительства.

В Объединенной оппозиции «Батькивщина» считают сообщение о долгах корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ попыткой власти накануне выборов очернить имя Ю.Тимошенко.