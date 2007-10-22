Волга: во всем виноват Мороз, и это понятно как «Отче наш»

Поражение Социалистической партии Украины на досрочных выборах – это полностью вина руководства партии.

Об этом сказал народный депутат Украины V созыва от СПУ Василий ВОЛГА в интервью агентству УНИАН.

По его словам, «во всем виновато руководство партии – рыба портится с головы, и это понятно как «Отче наш».

В.ВОЛГА отметил, что политический процесс в Украине организован таким образом, что по большей части выбирают лидеров, а не политические партии, политические течения. Он считает, что ссылка руководства партии на плохую работу первичных организаций – это «перебросить проблемы с больной головы на здоровую». По его словам, много первичных организаций работали «просто отчаянно».

В.ВОЛГА отметил, что в СПУ была избрана «ошибочная избирательная стратегия, а также был допущен перед этим ряд ошибок как во время формирования коалиции, так и относительно бездеятельности в отстаивании своих позиций позже».