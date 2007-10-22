Червоненко оскорбила критика Януковича

Председатель Запорожской областной государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО утверждает, что руководство Кабинета Министров Украины его незаслуженно критикует и причиной тому могут быть политические мотивы.

Об этом говорится в открытом обращении губернатора к вице-премьер-министру Украины Владимиру РЫБАКУ, опубликованном на официальном сайте Запорожской ОГА.

"В последнее время Запорожская область достаточно часто оказывается в центре внимания со стороны руководства Кабинета Министров Украины. Причем меня удивляет и, не побоюсь этого слова, оскорбляет то, что нас критикуют незаслуженно. Повод - якобы неудовлетворительная подготовка к зиме. Но я с полной ответственностью заявляю: Запорожская область полностью готова к работе в зимний период", - подчеркивается в обращении.

В подтверждение своих слов губернатор приводит статистические данные, согласно которым в регионе, где среднесуточная температура в ряде населенных пунктов еще не достигла той, при которой по законодательству начинается отопительный сезон (+8 на протяжении 3-х суток), уже работают 63% котельных и тепло подается в 87% детсадов, школ и 65% жилых домов.

В подобной ситуации, при 100% расчетах за энергоносители, по мнению Е.ЧЕРВОНЕНКО, критика в его адрес в связи с уровнем подготовки области к зиме может быть вызвана вполне конкретными политическими мотивами.

"Допускаю, что это связано с какими-то политическими причинами, моей неугодностью кому-то из высших эшелонов власти, будущим распределением должностей в Украине", - говорится в общении Е.ЧЕРВОНЕНКО.