Бывшие министры - о политике Кабмина: Это провал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили в ходе «круглого стола» в Киеве в четверг.

«Нельзя жить в таком деловом мире, когда 10 месяцев мы выполняем доходы бюджета на 100 и более процентов и дефицит бюджета 1,7%, и тут наступает понедельник – день прозрения. Все чиновники говорят, что бюджет не будет выполнен, ВВП будет значительно ниже, и оказывается, что дефицит бюджета с учетом потребностей «Нафтогаза», Пенсионного фонда будет 5%, – отметил Р.Шпек, добавив при этом: – Какие долгосрочные ресурсы и разумные люди будут вкладывать в экономику такого государства?».

По его словам, главной базой для развития украинской экономики, исходя из сложившейся ситуации, может быть бюджетная дисциплина, предусматривающая составление и принятие качественного честного бюджета, четкое выполнение бюджета по доходам и расходам.

В свою очередь, В.Роговой по поводу сроков подготовки макроэкономических показателей на 2013 год и уровня взаимодействия в этом процессе Национального банка и правительства отметил: «На мой взгляд, это колоссальный сбой в работе всей государственной машины – то, что Нацбанк не знает, какие макропоказатели утверждает правительство, а правительство не знает, какие общие подходы к денежно-кредитной политике”.

Оба спикера высказали мнение о целесообразности изменения валютной политики в стране.

«Не может быть в самой слабой экономике самый стабильный обменный курс. Не может быть украинская национальная валюта самой сильной в мире тогда, когда наши товары продаются хуже, чем товары из других экономик», – сказал Р.Шпек.

В.Роговой в свою очередь отметил, что проблема, когда валютный курс ставится во главу угла определения экономической ситуации в стране, возникла не сегодня. «Валютный курс – это все следствие, и педалировать ситуацию на спекуляцию не стоит, – сказал он. – Мы должны понимать, что ситуация, которая повторяется не один раз, – это беда, это общая проблема экономической политики государства Украина. Мы четыре года строим девальвационной навес, разбиваем лоб об этот девальвационный навес, делаем его ключевым показателем с тем, чтобы снова уйти на другой путь. Наверное, нужно просто менять политику, в частности валютную...”.

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Напомним, 27 ноября на съезде Федерации работодателей Украины премьер-министр Украины Николай Азаров не исключил нулевой или отрицательный показатель ВВП по итогам текущего года.

Ранее, в конце октября, Н.Азаров заявил интервью Reuters, что правительство Украины, несмотря на мировой кризис, ожидает ускорения экономического роста в 2013 году по сравнению с 2012 годом.

Также премьер-министр неоднократно заявлял о стабильности курса гривни и заверял, что Кабинет министров вместе с Национальным банком Украины не допустят девальвации национальной валюты.

«Доллар не прыгнет никуда. Заложена стабильность курса, и эта стабильность определяется прежде всего валютными резервами Национального банка, а они у нас стабильны. Они определяются тем, что страна больше получает валюты или больше теряет. У нас плюсовое сальдо, оно небольшое, но плюсовое», - заявил Н.Азаров 8 октября во время прямой телефонной линии читателям газеты «Комсомольская правда в Украине».

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в октябре т.г. сократились на 8,4% - до 26,812 млрд долл., при этом за январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Согласно консенсус-прогнозу, подготовленному экспертами и опубликованному на сайте Министерства экономического развития и торговли в конце ноября, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году составит не более 1%, в 2013 году – 2,9%.

В августе консенсус-прогноз предусматривал рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2012 году на уровне 2,3% вместо 3,2% прогнозируемых в апреле текущего года.

В ноябре Всемирный банк заявил, что может ухудшить свой макроэкономический прогноз по Украине по результатам 2012 года. В июле Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины на уровне 2%.

Как известно, Роман Шпек и Василий Роговой в разное время были министрами экономики Украины.