Глава Совета НБУ выступает против введения валютного коридора
Глава Совета Национального банка Украины Игорь Прасолов выступает против введения политики валютного коридора, но считает необходимым сделать курс национальной валюты более гибким.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе круглого стола в четверг, 29 ноября.
«Я против валютного коридора..., - сказал И.Прасолов. - Национальный банк будет делать курс гибче. То есть, задача Нацбанка, чтобы население привыкло к тому, что курс обмена валют в обменных пунктах будет постоянно двигаться вверх-вниз, исходя из экономической ситуации, исходя из платежного баланса, ликвидности и т.д. Я думаю, что это более правильная политика с точки зрения отучения народа постоянно реагировать на этот курс».
Напомним, ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком осенью кризисного 2008 года. Эта норма была отменена со 2 декабря 2008 года.
Глава Совета НБУ также объяснил целесообразность удержания стабильного уровня официального курса Нацбанка тем, что он используется в бухгалтерском учете и при его изменениях насчитываются курсовые разницы.
«Представьте, если каждый день будет меняться курс (официальный курс - УНИАН). Приходит налоговая и говорит, вы правильно курсовую разницу посчитали, вы ее на доход «положили» или нет? Вы что, вас бухгалтера съедят сразу», - сказал И.Прасолов.
В свою очередь заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Александр Арсенюк заявил, что регулятор выполняет требование программы сотрудничества с Международным валютным фондом в части установления официального курса гривни. Допустимое его отклонение от средневзвешенного курса, сформировавшегося по итогам торгов на межбанковском валютном рынке, не должно превышать 2%, что и выполняется Нацбанком.
Как сообщал УНИАН, ранее Совет Национального банка Украины устанавливал валютный коридор на определенный год в Основных принципах денежно-кредитной политики. В последний раз эта норма была применена в Основных принципах на 2008 год. Тогда границы валютного коридора были установлены в рамках 4,95-5,25 грн/долл. После последнего финансового кризиса Совет НБУ отказался от практики установления валютного коридора.