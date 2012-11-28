В харьковской мэрии говорят, что ответ Риму «скреативил» лично Кернес

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал журналистам директор Департамента работы с информацией и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По его словам, таким образом Г.Кернес отреагировал на призыв мэрии Рима поддержать политзаключенных.

«Это выдумал мэр Харькова Геннадий Кернес. Он внимательно посмотрел на то, что происходило позавчера в Риме, услышал призыв мэра Рима, чтобы мэры других городов поддержали политзаключенных и таким способом решил поддержать политзаключенного Италии экс-премьер-министра Сильвио Берлускони», - сказал Ю.Сидоренко.

По словам чиновника горсовета, на печать и размещение баннера в поддержку С.Берлускони, средства из бюджета Харькова не расходовались. Он отметил, что идею размещения такого обращения поддержали харьковские предприниматели-полиграфисты, которые оплатили печать. «Это было решение господина Кернеса. Идею мэра поддержали не только депутаты, но и небезразличные харьковчане из числа тех, кто занимается полиграфией. Поэтому это ничего не стоило мэрии», - отметил он. Ю.Сидоренко отметил, что харьковская власть этим обращением призывает коллег мэрии Рима «быть последовательными и поддержать не только украинского экс-премьера, но и собственного экс-премьера Сильвио Берлускони». Он отметил, что и в других странах проходят судебные процессы над экс-чиновниками.

Ю.Сидоренко призывал: «Лучше заниматься каждому своей страной, а не жать на других».

«Мы считаем, что вмешиваться во внутренние дела Украины не стоит. Вы видите, такие дела происходят не только с Берлускони, происходит уголовное преследование экс-президента Франции Саркози», - отметил он.

По словам Ю.Сидоренко, если экс-президент Франции Николя Саркози начнет называть свое дело политическим, и если будет такая инициатива со стороны мэров других европейских городов, Харьковский горсовет рассмотрит возможность размещения баннера в поддержку Н.Саркози.

Ю.Сидоренко также отметил, что баннер в поддержку С.Берлускони будет снят завтра. По его словам, харьковская мэрия не планирует направлять в мэрию Рима никаких официальных писем в поддержку экс-премьера Италии.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября в Риме на фасаде одного из зданий Капитолийского холме был вывешен портрет Юлии Тимошенко с надписью «Свободу для Юлии Тимошенко» в знак солидарности и поддержки лидера оппозиции Украины.

Сегодня, 28 ноября, на здании Харьковского городского совета вывесили плакат размером 12 на 13 метров, на котором размещено фото экс-премьер-министра Италии С.Берлускони и текст на украинском и итальянском языках: «Руки прочь от Берлускони! Из-за него Италия потеряла миллионы! Мэрия Рима! Поддержи не только украинского, но и своего экс-премьера!».