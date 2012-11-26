Кандидатами на должность мэра Енакиево зарегистрированы 5 человек

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Енакиевском городском совете.

Согласно сообщению, Енакиевская городская избирательная комиссия на своем заседании зарегистрировала кандидатами на должность Енакиевского городского головы: Валерия Олейника – заместителя Енакиевского городского головы, 1970 года рождения, члена Партии регионов (выдвинут городской организацией ПР); Василия Лавриненко - депутата Енакиевского горсовета, подземного электрослесаря шахты «Красный Профинтерн», 1966 года рождения, члена КПУ (выдвинут городской организацией КПУ); Игоря Славгородского, 1963 года рождения, участкового горного нормировщика шахтопроходческого управления № 10, беспартийного, проживающего в г. Горловке (выдвинут городской парторганизацией ВО «Батьківщина»); Олега Поливанова, 1984 года рождения, директора частного предприятия, беспартийного, проживающего в г. Макеевке (выдвинут Енакиевской горорганизацией политической партии «Яблуко») и Александра Дьякова, 1970 года рождения, частного предпринимателя, проживающего в г. Донецке, члена партии «Зеленые» (выдвинут горорганизацией партии «Зеленые»).

Как сообщал УНИАН, территориальная избирательная комиссия г. Енакиево отказала в регистрации кандидату в мэры города от партии «УДАР», журналисту и блоггеру Денису Казанскому. По информации пресс-службы Донецкого областного штаба партии «УДАР», теризбирком, аргументируя свой отказ, сослался на то, что «была нарушена процедура выдвижения» кандидата от партии «УДАР». Партия обжаловала данное решение ТИК в судебном порядке, но суд проиграла.

19 октября интернет-СМИ распространили видео, на котором 18 октября во время посещения родной школы в г. Енакиево Президент Украины Виктор Янукович публично назвал В.Олейника новым мэром Енакиево.

На видео глава государства, войдя в класс к младшекласникам, подозвал к себе В.Олейника, который сопровождал его в поездке по городу, и объявил школьникам: «Знаете, кто это такой, ребята? Нет? Мэр города Енакиево. Вот теперь будете знать. Ясно? Недавно начал работать».

Справка УНИАН. Причиной для внеочередных выборов стала смерть мэра Енакиево Сергея Рухадзе, который скончался в августе 2012 года после инсульта.