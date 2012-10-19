Янукович уже назвал нового мэра Енакиево

Это произошло 18 октября во время посещения президентом родной школы в Енакиево, пишет Остров.

Войдя в класс к младшекласникам, президент позвал к себе человека, публично пригрозив ему «плохими перспективами». Между школьниками и президентом состоялся такой диалог:

- Знаете, кто это такой, ребята?

- Нет.

- Мэр города Енакиево. Вот теперь будете знать. Ясно?

- Да.

На что Валерий Олейник поблагодарил президента:

- Спасибо.

- Недавно начал работать. Еще не совсем… знакомится только – продолжил президент. – А я уже давно знаком (с Олейником). Теперь вот и с вами познакомился.

На данный момент законным и.о. мэра Енакиева является секретарь Енакиевского горсовета Татьяна Богданова.

Интересно, что сам Олейник, в интервью городской газете «Енакиевский рабочий», опубликованном 17 октября, отвечая на вопрос о его намерении баллотироваться на пост мэра, заявил: «Давайте дождемся официального начала избирательного процесса. Будет решение выдвинуть меня кандидатом на должность городского головы – я приму его со всей ответственностью. И если избиратели доверят мне возглавить город, то приложу все силы, чтобы оправдать это доверие».

Как известно, выборы мэра г. Енакиево вместо умершего в сентябре Сергея Рухадзе назначены на 16 декабря.