В Енакиево блогера не захотели регистрировать кандидатом в мэры

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного штаба партии «УДАР», теризбирком, аргументируя свой отказ, сослался на то, что «была нарушена процедура выдвижения» кандидата от партии «УДАР».

Партия «УДАР» намерена обжаловать данное решение ТИК в судебном порядке.

В партии уверены, что отказ связан только с политическими аспектами, и теризбирком просто не хочет допускать к выборам кандидатов от неугодных политических сил.

Председатель Донецкой областной организации политической партии «УДАР Виталия Кличко» Егор Фирсов отметил, что «Денис Казанский независимый журналист и известный блоггер опасен власти тем, что может на всю Украину осветить, как действительно проходит избирательный процесс в Енакиево, что безусловно раскроет полную картину фальсификаций».

«На фоне выборов в Енакиево, выборы в Верховную Раду покажутся честными и демократичными», - сказал Е.Фирсов, еще раз подчеркнув, что, «несмотря на абсурдность решений территориальной комиссии», «УДАР» будет повторно подавать документы на регистрацию своего кандидата.

Как сообщал УНИАН, партия «УДАР» выдвинула своего кандидата на пост мэра города Енакиево в Донецкой области - донецкого журналиста и блоггера Д.Казанского.

15 ноября в территориальную комиссию были поданы все необходимые для регистрации кандидата документы.

В то же время, как сообщили УНІАН в Донецкой областной организации Партии регионов, 13 ноября Енакиевская городская конференция Партии регионов выдвинула на должность Енакиевского городского головы Валерия Олейника.

19 октября интернет-СМИ распространили видео, на котором 18 октября во время посещения родной школы в г. Енакиево Президент Украины Виктор Янукович публично назвал В.Олейника новым мэром Енакиево.

На видео глава государства, войдя в класс к младшекласникам, подозвал к себе В.Олейника, который сопровождал его в поездке по городу, и объявил школьникам: «Знаете, кто это такой, ребята? Нет? Мэр города Енакиево. Вот теперь будете знать. Ясно? Недавно начал работать».

Справка УНИАН. Причиной для внеочередных выборов стала смерть мэра Енакиево Сергея Рухадзе, который скончался в августе 2012 года после перенесенного инсульта. Выборы нового мэра назначены на 16 декабря 2012 года.