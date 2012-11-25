Янукович сегодня - в Арабских Эмиратах
25-27 ноября Президент Украины Виктор Янукович осуществит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Украина планирует подписать с Объединенными Арабскими Эмиратами три межгосударственных двусторонних договора о правовой помощи в гражданских и уголовных делах.
По словам Министра юстиции Украины, во время визита планируется, в частности, подписать договоры между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по гражданским и коммерческим делам, о выдаче правонарушителей и о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
По словам Александра Лавриновича, ОАЭ станут первой страной Персидского залива, с которой Украина подпишет двусторонние договоры о правовой помощи в гражданских и уголовных делах.
Как сообщал УНИАН, 25-28 ноября В.Янукович планирует осуществить официальные визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Государство Катар