Янукович сегодня - в Арабских Эмиратах

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Украина планирует подписать с Объединенными Арабскими Эмиратами три межгосударственных двусторонних договора о правовой помощи в гражданских и уголовных делах.

По словам Министра юстиции Украины, во время визита планируется, в частности, подписать договоры между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по гражданским и коммерческим делам, о выдаче правонарушителей и о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

По словам Александра Лавриновича, ОАЭ станут первой страной Персидского залива, с которой Украина подпишет двусторонние договоры о правовой помощи в гражданских и уголовных делах.

Как сообщал УНИАН, 25-28 ноября В.Янукович планирует осуществить официальные визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Государство Катар