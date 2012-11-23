Наливайченко: мы к вашей психбольнице не имеем отношения

Об этом говорится в комментарии, переданном его пресс-службой.

"Успех оппозиции в будущем парламенте будет зависеть от того, будут ли учтены ошибки прежних объединений, которым были присущи ссоры, интриги, неискренность... Это касается и "тушек". То есть так называемые оппозиционеры в прошлом парламенте создали нездоровую атмосферу, построили эдакую психбольницу, где потерян здравый смысл, где люди постоянно мигрируют из фракции во фракцию, создают свои микропартии", - сказал Наливайченко.

По его словам, новые парламентские партии не хотят и не будут брать это прошлое с собой.

Кроме того, как отметил Наливайченко, слухи о создании "тушек" в новых партиях, пришедших в парламент, исходят исключительно из той среды, которая первой создала таких лиц. По убеждению В.Наливайченко, "те, кто это породил, должен за это отвечать... Мы к вашей психбольнице не имеем никакого отношения и иметь не будем", - подчеркнул он, подтвердив, что новая оппозиции и ее новые лидеры должны быть действенными, агрессивными и иметь людей, которые никогда не бегали к власти за должностями, и вести с ней отчаянную борьбу.