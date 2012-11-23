Томенко: ПР тянет время, чтобы закончить «налоговую профилактику с мажоритарщиками»

Об этом сегодня УНИАН сообщил заместитель председателя ВР, один из лидеров «Батькивщины» Николай Томенко.

«В случае, если это не будет принято, то мы не будем участвовать в заседаниях подготовительной группы», - сказал он.

Н.Томенко сообщил, что оппозиция согласна готовить новую сессию только, если сразу же с первого дня каждый депутат ВР следующего созыва будет голосовать сам за себя.

Говоря о причинах перенесения сегодняшнего заседания подготовительной группы, Н.Томенко допустил, что руководители государства, входящие в эту группу, поскольку избраны народными депутатами, не готовы полдня проводить с журналистами и выслушивать аргументы представителей трех оппозиционных сил о персональном голосовании.

«Но объективная причина другая – до сих пор Партия регионов не создала большинство нового парламента», - сказал Н.Томенко.

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По его словам, Партия регионов привлекла налоговые и правоохранительные органы, но так и не смогла «дожать необходимое количество мажоритарщиков, которые бы составили 226 человек». «Поэтому им нужно время, чтобы продолжить налоговую профилактику с мажоритарщиками», - сказал он.

Н.Томенко также выразил убеждение, что если голосование за избрание спикера нового парламента состоится в открытом режиме персонально, то власть не имеет для этого необходимого количества голосов.