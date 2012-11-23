Томенко: ПР тянет время, чтобы закончить «налоговую профилактику с мажоритарщиками»
Оппозиция не будет участвовать в заседаниях подготовительной депутатской группы по организации работы ВР следующего созыва, если она первым вопросом не рассмотрит постановление об обязательности персонального голосования.
Об этом сегодня УНИАН сообщил заместитель председателя ВР, один из лидеров «Батькивщины» Николай Томенко.
«В случае, если это не будет принято, то мы не будем участвовать в заседаниях подготовительной группы», - сказал он.
Н.Томенко сообщил, что оппозиция согласна готовить новую сессию только, если сразу же с первого дня каждый депутат ВР следующего созыва будет голосовать сам за себя.
Говоря о причинах перенесения сегодняшнего заседания подготовительной группы, Н.Томенко допустил, что руководители государства, входящие в эту группу, поскольку избраны народными депутатами, не готовы полдня проводить с журналистами и выслушивать аргументы представителей трех оппозиционных сил о персональном голосовании.
«Но объективная причина другая – до сих пор Партия регионов не создала большинство нового парламента», - сказал Н.Томенко.
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По его словам, Партия регионов привлекла налоговые и правоохранительные органы, но так и не смогла «дожать необходимое количество мажоритарщиков, которые бы составили 226 человек». «Поэтому им нужно время, чтобы продолжить налоговую профилактику с мажоритарщиками», - сказал он.
Н.Томенко также выразил убеждение, что если голосование за избрание спикера нового парламента состоится в открытом режиме персонально, то власть не имеет для этого необходимого количества голосов.