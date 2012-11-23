Небоженко: Литвин стал первой «тушкой» новой ВР и будет вербовать других

«Первая «тушка» уже состоялась, просто на это никто не обращает внимания: малоизвестный мажоритарщик Литвин, лидер Народной партии, известный, уважаемый человек открыто заявил о своем явочном вхождении в Партию регионов», - сказал он в комментарии УНИАН и добавил, что в случае, если оппозиция будет «еще слабее», то В.Литвину могут предложить снова возглавить ВР.

По мнению В.Небоженко, председатель ВР отныне заинтересован в ускорении процесса «предательства». «Ему очень важно, чтобы он не остался сам. Теперь он вместе с «вербовщиками» из фракции Партии регионов будет предлагать свободным мажоритарщикам и членам других фракций поступить так, как он», - сказал политолог.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 ноября, нынешний спикер парламента В.Литвин был избран председателем Подготовительной группы по организации первой сессии Верховной Рады седьмого созыва. Его кандидатура была внесена Партией регионов.