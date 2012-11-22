Кличко заявляет, что не позволит «депутатам-пианистам» голосовать за коллег

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, одним из ключевых требований его партии перед началом работы новой Верховной Рады является личное голосование каждого народного депутата.

Как сказал В.Кличко, «УДАР» не позволит «депутатам-пианистам» голосовать сразу за несколько отсутствующих в парламенте коллег.

По словам В.Кличко, партия также будет настаивать на введении в ВР новой системы голосования, которая позволит голосовать исключительно путем фиксации отпечатка пальца.

Он добавил, что без выполнения требования личного голосования в Раде представители «УДАРа» не видят возможности для дальнейшей работы группы по подготовке первой сессии.

В.Кличко заверил, что депутаты от «УДАРа» готовы на собственном примере продемонстрировать необходимость личного голосования.

Он заявил, что все депутаты от его партии будут голосовать исключительно лично, а карточки тех членов парламента от «УДАРа», которые по объективным причинам будут отсутствовать на том или другом заседании, голосовать не будут.