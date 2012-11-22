Яценюк понял, что ПР не собирается менять функции Чечетова

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы партии "Фронт Змін".

Так, комментируя соответствующее заявление председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова, А.Яценюк заявил, что представители власти «сознательно вводят в заблуждение граждан Украины, заявляя о якобы технической неготовности парламента к внедрению системы личного голосования народных депутатов».

По словам А.Яценюка, разработка и монтирование обновленной системы голосования происходила еще по его распоряжению как председателя парламента. Она получила все необходимые сертификаты и экспертизы и полностью обеспечивает выполнение требований Конституции относительно исключительно личного голосования каждого народного депутата.

«Господин Ефремов хорошо знает, что для введения в действие обновленной системы личного голосования достаточно политической воли парламента. Никаких технических препятствий здесь не существует», - отметил А.Яценюк.

«Такие заявления представителей власти могут свидетельствовать лишь об одном – власть не собирается отказываться от практики «кнопкодавства» в новом парламенте и готовит почву для уничтожения уже готовой к работе системы личного голосования», - сказал глава Совета Объединенной оппозиции.

В конце концов, вопрос личного голосования не является исключительно вопросом функционирования системы «Рада», отметил А.Яценюк. «Личное голосование в парламенте можно обеспечить и другими способами – голосованием бюллетенями, поднятием рук и пр. Выполнение прямого требования Конституции – это вопрос политической воли. А как раз политическая воля наших оппонентов заключается в том, чтобы не допустить личного голосования, да и в дальнейшем руководить парламентом взмахом руки Чечетова», - убежден он.

По словам А.Яценюка, обеспечение личного голосования народных депутатов является принципиальным требованием оппозиции для начала работы нового состава парламента.

«Без выполнения этого конституционного требования новая Верховная Рада работать не будет», - заявил он.