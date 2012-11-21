В России объяснили запрет YouTube технической ошибкой

В Роскомнадзоре объяснили внесение YouTube в реестр запрещенных сайтов технической ошибкой.

Роскомнадзор уже удалил URL-адрес видеохостинга YouTube из «черного списка».

В ведомстве пояснили, что адрес сайта держался какое-то время в этом реестре из-за технического сбоя.

"Нежелательная информация удалена, адрес сайта держался какое-то время в реестре из-за технического сбоя, однако к 17:00 мск мы из реестра его исключили", - цитирует Би-би-си.

Ранее на сайте реестра (zapret-info.gov.ru) появилась информация о том, что адрес портала YouTube был внесен в "черный список" 21 ноября. В настоящий момент после набора адреса видеохостинга выводится сообщение: "Искомый адрес не значится в реестре".

Как сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Владимир Пиков, в реестр была внесена только какая-то из страниц видеохостинга, а доступ к самому YouTube может быть ограничен только в том случае, если администрация сайта не уберет из открытого доступа нежелательные материалы.