Кабмин освободил от НДС энергосберегающее оборудование, не производящееся в Украине

Соответствующее правительственное постановление «О внесении изменений в перечень энергосберегающих материалов, оборудования и комплектующих, которые освобождаются от ввозной пошлины и операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость» принято 19 ноября 2012 года.

«Это будет способствовать стимулированию осуществления мероприятий по энергосбережению на предприятиях угольной отрасли, внедрению энергосберегающих технологий, модернизации и техническому переоснащению отечественных угледобывающих предприятий», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, дополнительными товарными позициями дополняется перечень, утвержденный постановлением Кабмина от 14 мая 2008 года № 444.

«Изменения касаются товаров, аналоги которых не производятся в Украине и по которым могут быть предоставлены установленные законодательством преференции», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ежегодный потенциал энергосбережения экономики Украины составляет 13,8 млрд евро, что соответствует 39 млрд кубометров природного газа, — больше, чем весь импорт газа из Российской Федерации в Украину.