Решение по жалобе Луценко объявят в день годовщины Помаранчевой революции

Апелляционный суд Киева завтра, 22 ноября, в 11.00 объявит решение по жалобе экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко на приговор Печерского райсуда столицы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председательствующий на судебном процессе Олег Присяжнюк сообщил после почти полуторачасового пребывания в совещательной комнате.

«Суд остается в совещательной комнате. Решение по жалобе будет объявлено завтра, ориентировочно в 11.00», - сказал он.

Справка УНИАН. 17 августа 2012 года приговором Печерского районного суда Киева Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давыденко во время расследования дела об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко.

20 ноября Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на приговор Печерского суда по делу о незаконной слежке.