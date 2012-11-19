В Литве считают, что подписание ассоциации будет стимулировать Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в сообщении постоянного представительства Литвы при ЕС на аккаунте в Twitter.

"Украина должна продемонстрировать волю к Европе, ЕС должен продемонстрировать волю к углублению отношений", - говорится в сообщении.

"Подписание соглашения об ассоциации - лучший стимул", - пишет представительство со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны на заседании Совета иностранных дел ЕС, которое проходит сейчас в Брюсселе.