В Литве считают, что подписание ассоциации будет стимулировать Украину
21:02, 19 ноября 2012Политика
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Литва выступает за подписание соглашения об ассоциации с Украиной.
Литва считает, что Украина должна показать "волю в Европу"
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в сообщении постоянного представительства Литвы при ЕС на аккаунте в Twitter.
"Украина должна продемонстрировать волю к Европе, ЕС должен продемонстрировать волю к углублению отношений", - говорится в сообщении.
"Подписание соглашения об ассоциации - лучший стимул", - пишет представительство со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны на заседании Совета иностранных дел ЕС, которое проходит сейчас в Брюсселе.
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