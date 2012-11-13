Самый младший электорат у Кличко, самый старый у комунистов (опрос)

Об этом свидетельствуют данные Социологической группы «Рейтинг», которая 28 октября провела exit-poll «Украина-2012». Опрос состоялся на выходе с 350 избирательных участков. Количество опрошенных - 23 тыс. 800 чел.

Как сообщили УНИАН в Соцгруппе «Рейтинг», только на западе Украины молодежь была активна на этих выборах, на остальных территориях молодежь продемонстрировала наименьшую активность. В то же время, большинство социологов это прогнозировали, поскольку эти тенденции повторяются от выборов до выборов. Так, в структуре избирателей молодежь в возрасте 18-29 лет составляет около четверти. В то же время, по факту, из тех, кто реально пришел на выборы, молодежь в возрасте 18-29 лет составляет всего 18%. Так же уменьшился удельный вес избирателей в возрасте 30-39 лет (с 18 до 15%). В тоже время удельный вес избирателей в возрасте 50-59 лет возрос с 17 до 21%, а избирателей в возрасте 60 и старше – с 25 до 28%.

При более детальном анализе выяснилось, что наибольший перекос произошел в группах 55-64 лет (в сторону увеличения) и 18-24 лет (в сторону уменьшения).

По данным социологов, самый молодой электорат у партий «УДАР» (32% - в возрасте 18-29 лет или 18% - в возрасте 18-24 лет), «Украина – Вперед!» (29% - в возрасте 18-29 лет или 17% - в возрасте 18-24 лет) и Радикальной партии Олега Ляшко (23% - в возрасте 18-29 годов или 15% - в возрасте 18-24 лет). Партия В.Кличко лидер рейтинга в самых молодых возрастных группах.

Анализ возрастной разницы между всеми избирателями и теми, кто принял участие в голосовании 28 октября, свидетельствует о возрастном перекосе, в результате которого партия УДАР получила на выборах на 1,5-2% меньше, чем ее поддерживали. Кроме того, преимущественно только молодежь голосовала на этих выборах за Партию зеленых Украины, за «Зеленых», «Зеленую планету», «Украину будущего», которые суммарно получили более 1% поддержки.

Самый старший электорат у Коммунистической партии (23% - в возрасте 50-59 лет и 44% - в возрасте 60 лет и старше). Преимущественно только старшие люди также голосовали за Партию пенсионеров Украины.

Кроме того, значительная часть старших людей в структуре сторонников Партии регионов (21% - в возрасте 50-59 лет и 33% - 60 лет и старше) и «Батькивщины» (25% - в возрасте 50-59 лет и 28% - 60 лет и старше).

Партии «Свобода» и «Наша Украина» больше поддерживают люди среднего возраста.

Женщины преобладают в структуре сторонников Партии регионов (59%), «Украина – Вперед!» (58%) и «Батькивщины» (58%). Мужчины – в структуре сторонников «Свободы» (56%), «УДАРа» (53%), Радикальной партии Олега Ляшко (53%).

У «Нашей Украины» и КПУ относительно ровная гендерная структура электората.

*** Погрешность для значений, близких к 10%, составляет не более 1%, для значений, близких к 20-30% – не более 1,5-2%.