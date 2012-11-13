Симоненко сетует, что ему приписывают то шахты, то заводы

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВі, передает Украинская правда.

"Журналисты рассказывали обо мне каждую избирательную кампанию… В одной кампании я был владельцем всех шахт Луганской области. В следующей – я владел всеми машиностроительными заводами в Донецкой области", - отметил он.

"Мое материальное положение соответствует моей заработной плате и заработной плате членов моей семьи. И соответствует лозунгам коммунистической партии", - уверяет коммунист.

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При этом на замечание о том, что некоторые коммунисты ездят на "Поршах", он уточнил, что "это машина Юрия Александровича Гайдаева, который не был и не есть членом партии".

Как известно, лидер Коммунистической партии имеет трехэтажный особняк в селе Мостище.