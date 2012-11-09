Симоненко говорит: на выборы коммунисты скидывались с зарплаты

В частности 5 миллионов на счет Центрального комитета партии передали депутаты из фракции КПУ перечисляя ежемесячно 20% своей заработной платы. Другую часть этой суммы перечислили члены партии в виде партийных взносов, и неравнодушные избиратели в виде финансовой помощи. Об этом в эфире «5 канала» рассказал лидер КПУ Петр Симоненко.

«Мы уже отчитались в ЦВК, и показали всё то, что было составной частью расходования на избирательную компанию. Мы 72 миллиона гривен, те которые использовали на избирательную компанию, мы всё показали», - заявив Симоненко.

«Откуда мы брали средства? Во-первых, за годы которые мы готовились к избирательной компании мы 25 миллионов только взносов собрали. Мы единственная партия, которая по уставу собирает членские взносы, и собираем регулярно. 5 миллионов гривен только члены нашей фракции отдали со своей заработной платы. У нас есть положение, оно принято, что каждый член фракции в нынешнем составе, и в будущем тоже будет, 20% от своей заработной платы отдаёт на счёт Центрального комитета. Все знаю прекрасно, что мы последних 2 года проводили Всеукраинский народный референдум по всей Украине, который предшествовал разработке нашей программы и там собирались средства, те которые откровенно, было заявлено, ведомости составлялись, что они идут на поддержку Компартии. Мы единственна партия, которая обратилась честно к избирателям – пожалуйста поддержите нас на выборах – и тоже самое, через областные комитеты партии средства поступали на счёт Центрального комитета партии. Это всё зафиксировано, и в данном случае всё проверяется по расходам, которые сегодня представила Компартия»