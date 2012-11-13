Регионал уверяет, что выборы мэра Киева состоятся в следующем году

Об этом он сказал в интервью «Главкому».

«Не волнуйтесь – будут выборы в следующем году», - заявил В.Рыбак.

Он отметил, что власть уже анализирует результаты парламентской избирательной кампании.

«Раз людям больше нравятся «Батькивщина» и «Свобода», это надо принимать с уважением», - сказал В.Рыбак.

Комментируя низкий уровень поддержки Партии регионов в Киеве, В.Рыбак сказал: «По большому счету, мы не выдвигали кандидатов в Киеве. В столице народ более политизирован, получает больше информации. Если брать только социальные вопросы, то всем очевидно, что в Киеве с приходом Попова целый ряд вопросов начал решаться. Сам по себе Попов – честный и порядочный человек».

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской председатель Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского председателя был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

19 июля секретарь Киевского городского совета Галина Герега, которая временно исполняет полномочия Киевского городского председателя, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы.

1 октября Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и самоуправления рекомендовал парламенту принять решение о проведении выборов мэра Киева весной 2013 года.

Справка УНИАН. На парламентских выборах 28 октября за Партию регионов в Киеве проголосовали 12,6% избирателей. При этом в 12 из 13 мажоритарных округов победили представители оппозиции.