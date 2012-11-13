Кожемякин заявил, что Тимошенко одобрила отказ от «обнуления»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове после встречи с Ю.Тимошенко сообщил ее защитник, народный депутат Андрей Кожемякин, отвечая на вопрос журналистов о том, как отреагировала экс-премьер на вчерашнее решение оппозиции войти в парламент.

«Это мы действительно обсудили. Она поинтересовалась о вчерашнем заседании совета всех партий – и «УДАРа», и «Свободы», и «Батькивщины». И она поддержала это решение», - сказал А.Кожемякин.

Он однако отметил, что Ю.Тимошенко выразила свое виденье этого решения и передала Объединенной оппозиции предложения относительно дальнейшей работы в новом парламенте.

«Она поддержала вчерашнее решение и обязала меня передать коллегам и фракции будущей то, что первые 12 законов должны касаться социально-экономических вопросов. Это пенсионные вопросы, Налоговый кодекс, вопрос украинского языка, вопрос земли – все, что немного улучшит жизнь украинского народа». – сказал А.Кожемякин.

В свою очередь, один из лидеров Объединенной оппозиции Арсений Яценюк подчеркнул, что по словам А.Кожемякина, Ю.Тимошенко никоим образом не интересовалась возможностью принятия закона, который бы позволил ей выйти на свободу.

Александр Турчинов отметил, что несмотря на решение войти в парламент, оппозиция не снимает с повестки дня вопрос признания выборов на так называемых проблемных округах. «Мы не снимаем с повестки дня признание выборов на украденных у наших друзей мажоритарных округах. Мы требуем признать всех победителей от оппозиции на каждом мажоритарном округе, который не признала Центральная избирательная комиссия, который заблокировали подконтрольные администрации Президента лица. Мы требуем вернуть украденные проценты оппозиционным партиям, которые честно победили на выборах. И главное, о чем вчера договорилась оппозиция – это единение политических сил, которое вчера было четко продемонстрировано», - сказал А.Турчинов.