Кожемякин: Тимошенко выглядит как человек, который 16 день голодает

Защитники передали экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко совместное обращение оппозиционных партий «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» с просьбой прекратить голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ «Укрзализныця» в Харькове, в стационаре которой находится Ю.Тимошенко, сказал журналистам один из лидеров Объединенной оппозиции Александр Турчинов.

Он отметил, что лидеры оппозиции не смогли встретиться с экс-премьером, поскольку Ю.Тимошенко уже исчерпала лимит краткосрочных свиданий на этот месяц.

А.Турчинов отметил, что к Ю.Тимошенко попали только ее защитники Андрей Кожемякин и Сергей Сас.

«Наши однопартийцы вышли от Юлии Владимировны, где они от Объединенной оппозиции – «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа» - передали обращение к Ю.Тимошенко с огромной просьбой прекратить голодовку», - сказал А.Турчинов.

В свою очередь А.Кожемякин отметил, что Ю.Тимошенко голодает уже 16 день подряд, депутат выразил опасения за ее здоровье. «Несмотря на ее боевое настроение, она все же выглядит как человек, который 16 день голодает. Я, честно говоря, опасаюсь, и сказал коллегам, что могут быть любые последствия этого голодания», - добавил А.Кожемякин.

Он подчеркнул, что Ю.Тимошенко в ближайшее время примет решение по обращению Объединенной оппозиции и объявит его через своих адвокатов.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Ю.Тимошенко, которая проходит курс лечения в центральной клинической больнице «Укрзализныци», в знак протеста против фальсификаций результатов выборов объявила бессрочную голодовку.

12 ноября защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что экс-премьер не собирается прекращать голодовку.

В тот же день ВО «Батькивщина», ВО «Свобода» и партия «УДАР Виталия Кличко» призвали экс-премьера прекратить голодовку.

«Ваше мужество всегда служило и служит нам примером и вдохновляет нас в борьбе с режимом Януковича. Вы нужны Украине, собственной семье, всем нам. Ваша борьба да и само Ваше существование является угрозой для власти, от которой она была бы рада избавиться самым худшим способом. Мы призываем Вас – не дайте им это сделать с Вами, выйдите из голодовки, не идите на самую большую жертву. Уверены: к этой просьбе присоединятся миллионы и миллионы украинцев и других людей доброй воли», - говорится в обращении.