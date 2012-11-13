В СНГ считают, что нарушения на выборах не влияют на их результат

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня журналистам исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, отвечая на вопрос по поводу заявления Парламентской ассамблеи НАТО, содержащего критику недавних выборов в Беларуси, России и Украине.

«Законодательство наших стран (СНГ – УНИАН) учитывает международные нормы, но в то же время учитывает и особенности той или иной страны. Большинство выборов в странах Содружества соответствуют этому внутреннему законодательству», - подчеркнул С.Лебедев.

При этом он отметил, что выявляемые на выборах СНГ недостатки не влияют на конечный результат.

«Недостатки и упущения, которые проявляются в странах Содружества на выборах, имеют место быть, но не влияют на окончательные итоги выборов. Соотношение голосов, может быть, на 0,5-2% меняется при повторном подсчете, но общая тенденция говорит, что выборы соответствуют внутреннему законодательству и общим правилам проведения выборов», - сказал С.Лебедев.

Он подчеркнул, что наблюдатели от СНГ видят такую же картину, как и западные наблюдатели.

«Но мы видим картину глазами друзей, не драматизируем отдельные недостатки, которые, к сожалению, имеют место быть. Когда знаешь особенности и менталитет, то видишь намного больше, чем приехавший издалека, из-за океана», - отметил исполнительный секретарь СНГ.

При этом С.Лебедев обратил внимание, что недостатки были и на президентских выборах в США, которые вызвали немало нареканий.

«Парадокс очевидный. Большинство избирателей в США проголосовали за Ромни, но количество выборщиков оказалось преимущественным у Обамы, и он остался Президентом. Это алогично и, естественно, вызывает вопросы, но мы же не говорим, что эти выборы незаконные. Они соответствуют законам США», - сказал С.Лебедев.