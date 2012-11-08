Глава миссии ПАСЕ: Украина уже живет при авторитаризме

Глава миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы, председатель группы социалистов в ПАСЕ Андреас Гросс считает, что Украина уже находится под авторитарной властью. Такое мнение он выразил в интервью изданию «Український тиждень».

«По моему мнению, она (Украина) туда (к авторитаризму) не движется: она и так под авторитарной властью», - сказал А.Гросс.

«То, как правящая партия пренебрегает автономностью государства, а интересы крупного капитала доминируют в избирательном законодательстве и политике, и то, как общий интерес забыт в интересах отдельных частных экономических интересов, – все это признаки факта, который уже существует, а не появится когда-то в будущем», - объяснил он.

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На вопрос, как изменился характер и ход парламентской кампании в Украине с последних выборов 2007 года, глава миссии наблюдателей от ПАСЕ ответил: «Если хотите короткий итог, то скажу: мы стали свидетелями тенденции к наращиванию авторитаризма».

«Сегодня олигархи и деньги имеют еще больше власти, чем в 2007-м, они контролируют государственную сферу», - отметил А.Гросс, добавив, что поправки к избирательному законодательству усилили их влияние и позиции на нынешних выборах.

«Деньги стали еще сильнее и влиятельнее, а граждане чувствуют себя вытисненными на маргинес и еще сильнее отстраненными от процесса. Намного больше людей, чем в 2007 году, не узнают своего выбора в парламенте, избранном в октябре 2012-го», - считает А.Гросс.