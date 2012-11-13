Секретарь СНБО подчеркнул: Украина стремится в ЕС, не забывая о дружбе с РФ

В Верховной Раде седьмого созыва будет работать конституционное большинство парламентариев, выступающих за сближение нашей страны с ЕС, поэтому евроинтеграция остается приоритетом внешней политики Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам А.Клюева, учитывая консенсус в этом вопросе, украинская власть рассчитывает на скорейшее подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, включая создание зоны свободной торговли, способное дать мощный импульс развитию двусторонних отношений.

«Неизменность курса евроинтеграции подтвердили результаты парламентских выборов. Позиция украинской власти в этом вопросе монолитна: наша страна является неотъемлемой частью европейской цивилизации», - сказал А.Клюев.

В то же время, отметил он, для Украины важно, чтобы в этом процессе были полноценно учтены национальные интересы нашей страны. Секретарь украинского СНБО отметил, что Украина рассчитывает на поддержку своей позиции в диалоге с Евросоюзом со стороны ряда государств, в первую очередь, Польши.

«Украинско-польские отношения являются, пожалуй, наиболее эффективным примером «работы над ошибками» в межгосударственных отношениях. Хотя в истории наших народов были непростые и даже трагические моменты, сегодня партнерство Киева и Варшавы является примером эффективного сотрудничества между европейскими государствами. Мы не просто находим взаимопонимание по ключевым вопросам, но и обеспечиваем стабильность в Центральной и Восточной Европе», - сказал А.Клюев.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что параллельно процессу евроинтеграции Украина продолжит углубление взаимовыгодного сотрудничества, в первую очередь в экономической сфере с другими государствами и интеграционными объединениями. Он уточнил, что речь идет о России, США, Китае и многих других государствах.