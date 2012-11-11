Янукович надеется на поддержку Коморовского в сближении с ЕС
10:57, 11 ноября 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил своего польского коллегу Бронислава Коморовского с Днем независимости Польши и выразил надежду, что стратегическое партнерство двух стран продолжится.
Янукович поздравил "друга Украины в Европе"
"Мы высоко ценим активное развитие украинской-польского стратегического партнерства, которое без преувеличения может служить примером успешного взаимодействия между двумя родственными европейскими народами", - говорится в письме-поздравлении розмещенном на сайте Президента.
"Видим в Республике Польша неизменного друга и последовательного сторонника европейской интеграции Украины. Убежден, что совместными усилиями мы сможем достичь существенного продвижения в сближении Украины с ЕС", - выразил надежду Янукович.
Президент Украины пожелал Коморовскому крепкого здоровья и новых свершений, а братнему польскому народу - мира, согласия и процветания.
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