Результаты выборов опубликованы в официальной прессе

10 ноября ЦИК объявила результаты выборов в ВР по партийным спискам. Через 2 дня, 12 ноября, - подвела итоги голосования украинцев за кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Согласно Закону Украины "О выборах народных депутатов..." Центральная избирательная комиссия должна не позднее пятого дня после объявления официальных результатов выборов обнародовать их в официальных СМИ: "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

Как сообщал УНИАН, на выборах 28 октября украинцы выбрали половину ВР (225 нардепов) по пропорциональной системе, а половину - по мажоритарной. Однако из-за фальсификации ЦИК отказалась устанавливать результаты выборов в 5-ти мажоритарных округах: № № 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев) .